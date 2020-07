Covid, Choc in Belgio morte una bimba di 3 anni e una ragazza di 18

"Una notizia che ci tocca nel profondo come scienziati e come genitori"

Di: Redazione Sardegna Live - Adnkronos Salute

Una bimba di tre anni e una ragazza di 18, malate di Covid-19, sono decedute in Belgio. Ad annunciarlo è stato il portavoce interfederale Boudewijn Catry. "Una notizia che ci tocca nel profondo come scienziati e come genitori", ha commentato. Per quanto la malattia colpisca tutte le fasce di età, è più pronunciata tra la popolazione attiva, che rappresenta l'85% dei casi diagnosticati la scorsa settimana.

I decessi da Covid-19 tra i giovani restano eccezionali e spesso sono legati ad altri fattori. Ma il centro di crisi a Bruxelles vuole utilizzare questo tragico esempio perché tutti, giovani e anziani, siano coscienti della situazione. È necessario che la perdita di questi due giovani e delle 9810 altre vittime del Covid ci riporti con i piedi per terra. Il virus è ancora qui e la nostra attenzione non può abbassarsi", ha sottolineato il portavoce.