23 luglio 2011: ci lasciava la cantante Amy Winehouse

Aveva 27anni

Di: Redazione Sardegna Live

Nata a Londra 14 settembre 1983, è morta nella stessa città il 23 luglio 2011.

Sono trascorsi 9 anni, e nonostante ci abbia lasciato a soli 27anni, la voce di Amy Winehouse è una delle più belle che il mondo abbia mai conosciuto.

“Le persone pazze come me, non vivono a lungo ma vivono come vogliono”, è una delle frasi più diffuse della cantante.

Una vita di trasgressioni, eccessi e successi quella di Amy Winehouse.

L'ultima notte. 

“È morta guardando se stessa. Amy Winehouse, la grande cantante inglese precocemente scomparsa nel luglio del 2011, passò l'ultima notte della sua vita davanti al computer, come ipnotizzata dai video musicali delle sue canzoni su YouTube. E intanto beveva vodka, così tanta da superare di cinque volte il limite consentito per chi guida, e fu proprio un eccesso di alcol a ucciderla, seconda quanto ha stabilito l'autopsia. Ma questo già si sapeva. A fornire i nuovi dettagli sulle ultime ore della giovane artista è stata la sua guardia del corpo, che ha testimoniato a una nuova e finale udienza dell'inchiesta della magistratura sulle cause e le circostanze del decesso”. La repubblica 09 gennaio 2013

"Voglio che la gente ascoltando la mia voce dimentichi i problemi per 5 minuti"

Foto copertina tratta da Instragram official Account Amy