Coronavirus. Ridotto l’accesso alle spiagge a Barcellona. Preoccupa la nuova ondata

"Necessità di garantire una maggiore distanza fisica tra i bagnanti”

Di: Redazione Sardegna Live

In dieci spiagge di Barcellona l’accesso sarà ridotto del 15%. È quanto riporta il quotidiano El Pais che spiega: “Significa passare da una capacità massima di 38.000 persone a 30.000, come spiegato dall'assessore all'emergenza climatica, Eloi Badia, che ha sottolineato la necessità di garantire una maggiore distanza fisica tra i bagnanti”.

Il provvedimento è stato preso in seguito alla nuova ondata di coronavirus che si sta registrando in Catalogna.

L’effetto della misura non sarà visibile fino al prossimo fine settimana.

"Siamo molto preoccupati", ha detto il portavoce dell'Istituto epidemiologico spagnolo, Fernando Rodríguez Artalejo. "Se i focolai in Catalogna, la regione di Aragona e i Paesi Baschi non saranno controllati subito e in minuziosamente ci ritroveremo in una situazione molto complicata".