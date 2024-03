Sparatoria a Mosca, 40 morti in una sala da concerto

Di: Redazione Sardegna Live

Sparatoria nella sala da concerto Crocus City Hall, a Mosca, dove si contano almeno 40 morti e oltre 100 i feriti, riporta Ria Novosti citando i servizi russi.

I vigili del fuoco hanno evacuato quasi 100 persone, spiega il ministero delle Emergenze russo, aggiungendo che sono in corso le operazioni di salvataggio per quanti sono sul tetto dell'edificio.

Il tetto, in fiamme, rischia di crollare. Secondo quanto riferito dai servizi di emergenza russi, un'esplosione è avvenuta durante lo spettacolo, riporta la Tass. Era in programma il concerto della band rock Picnic.

Il procuratore generale russo ha spiegato che individui non identificati in mimetica hanno fatto irruzione nella Crocus City Hall e hanno iniziato a sparare prima che iniziasse il concerto, riporta la Tass. Nel frattempo, il Servizio di sicurezza federale russo Fsb ha confermato che persone sono rimaste uccise e ferite.

Canali russi su Telegram hanno riferito che 4 membri del commando (sui 5 in totale, apparentemente) sono riusciti a fuggire. L'Fsb, ha comunicato poi la Tass, ha confermato che i servizi stanno effettuato "operazioni di ricerca e indagine" sull'accaduto.

Per Ria Novosti, almeno tre persone in mimetica hanno aperto il fuoco. In un video postato da Novaya Gazeta Europa si vedono gli assalitori - almeno quattro - che avanzano e sparano su alcune persone che cercano di ripararsi in un angolo poco fuori dall'ingresso, in un centro commerciale, e poi entrano.

Le Squadre speciali di reazione rapida russa (Sobr) e le Unità speciali mobili della polizia (Omon) di Mosca sono state allertate e inviate al Crocus City Hall, lo hanno riferito i servizi operativi alla Tass. "Le unità Sobr e Omon di Mosca sono si stanno dirigendo sul posto", hanno riferito i servizi all'agenzia russa.

Il ministero degli Esteri russo ha definito la sparatoria di questa sera al Crocus City Hall di Mosca "un sanguinoso attacco terroristico", riporta la Tass.

L'intera comunità internazionale deve condannare "l'attacco terroristico", afferma il ministero degli Esteri russo citato da Ria Novosti.

La direzione principale dell'Intelligence del ministero della Difesa dell'Ucraina afferma che l'attacco terroristico a Mosca è "una provocazione deliberata da parte del regime di Putin". Lo ha affermato il portavoce dell'intelligence militare ucraina Andriy Yusov in un commento a Ukrainska Pravda. "Si tratta di una provocazione deliberata da parte dei servizi speciali di Putin, dalla quale la comunità internazionale aveva messo in guardia", ha affermato. "Il tiranno del Cremlino ha iniziato la sua carriera con questo e vuole finirla con gli stessi crimini contro i suoi stessi cittadini".

La Casa Bianca: 'Orribile' quanto accaduto

Gli americani a Mosca restino dove sono dopo la sparatoria in una sala da concerti: lo ha raccomandato il portavoce del consiglio per la Sicurezza nazionale Usa John Kirby, definendo "orribili" le immagini dell'accaduto e assicurando che "i nostri pensieri sono per le vittime".

"Non c'è alcun segno al momento del coinvolgimento dell'Ucraina o di ucraini nella sparatoria a Mosca", ha detto il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale John Kirby.

Tajani: 'Condanna verso ogni forma di terrorismo'

"Ho parlato con il nostro incaricato d'Affari in Russia per aggiornamenti su quanto sta accadendo a Mosca. Stiamo seguendo la situazione con l'Unità di Crisi della Farnesina. Esprimo condanna verso ogni forma di terrorismo e vicinanza nei confronti delle famiglie delle vittime". Lo scrive il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani su X.

"Non abbiamo segnalazioni su italiani coinvolti nell'attentato di Mosca", ha detto al Tg1 Tajani. "Ho parlato con il nostro incaricato d'affari a Mosca, con il consolato, e anche l'Unità di crisi è allertata. I nostri connazionali che sono iscritti all'applicazione su Viaggiaresicuri hanno ricevuto un messaggio. Stiamo seguendo minuto per minuto".