WhatsApp introdurrà la trascrizione dei messaggi vocali: ecco come funzionerà

La nuova funzione sarà molto utile in diversi casi

Di: Redazione Sardegna Live

In arrivo su WhatsApp la trascrizione dei messaggi vocali, che potranno così diventare normali messaggi di testo, analoghi a quelli che i quasi 3 miliardi globali utilizzano dall’avvento di questa app di messaggistica.

A svelare la notizia, come riporta Il Corriere, gli esperti di WABetaInfo, i quali hanno scovato che la nuova funzione sarà compresa nella versione 2.24.7.8 beta dell’app per Android.

Per trascrivere una nota vocale, gli utenti dovranno scaricare 150 MB di nuovi dati dall’app per fornire trascrizioni crittografate end-to-end, infatti WhatsApp, per elaborare le trascrizioni, si servirà del riconoscimento vocale del dispositivo, in modo che venga protetta la loro privacy.

Una vera e propria comodità, già presente nella versione Premium di Telegram, per chi ha difficoltà uditive o per chi si trova in contesti rumorosi, o semplicemente per chi non ha voglia di ascoltare messaggi vocali lunghissimi, già resi più facilmente ascoltabili con la già esistente possibilità di ascoltarli velocizzati.