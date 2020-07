Usa. Prima condanna a morte federale dopo 17 anni

La Corte Suprema ha dato il via libera. Giustiziato Daniel Lee, accusato di aver ucciso una famiglia negli anni '90. Nei prossimi giorni altre due esecuzioni

Di: Giammaria Lavena, foto da Foxnews

Dopo ben 17 anni dall'ultima volta, il governo Usa ha eseguito una condanna a morte federale. Infatti non succedeva dal 2003, ma, dopo il via libera della Corte Suprema, Daniel Lewis Lee, 47enne suprematista bianco di Yukon, Oklahoma, è stato giustiziato con un'iniezione letale nel carcere di Terre Haute, in Indiana.

Negli anni '90 era stato accusato dell'uccisione di una famiglia in Arkansas, compresa una bimba di 8 anni, nell'ambito di un piano organizzato per la creazione di una nazione "solo bianca". "Non l'ho fatto, state uccidendo un innocente", ha detto Lee prima dell'esecuzione.

Nei prossimi giorni sono in programma altre due esecuzioni: Wesley Ira Purkey domani, accusato di aver rapito e brutalmente ucciso una ragazzina di 16 anni nel 1998, e Dustin Lee Honken venerdì, per l'omicidio di due informatori federali nel 1993.