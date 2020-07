Trovato nel lago Piru il corpo di Naya Rivera, ex attrice di "Glee"

Le autorità sono convinte che prima di annegare l'attrice sia riuscita a portare in salvo il figlio di 4 anni, facendolo risalire sulla barca che andava alla deriva

Di: Giammaria Lavena

Tragedia nel mondo dello spettacolo. Nel lago Piru, in California, è stato ritrovato il corpo dell'ex attrice e cantante Naya Rivera, principalmente nota per il suo ruolo nella serie televisiva "Glee". Sono state le autorità della contea di Ventura, che da circa una settimana si occupavano delle operazioni di ricerca, a comunicarlo. L'attrice era infatti sparita l'8 luglio, durante una gita sul lago. Le stesse autorità ritengono che probabilmente sia riuscita a portare in salvo il figlio Josey, di quattro anni, facendolo risalire sulla barca che andava alla deriva.

"Pensiamo fosse metà pomeriggio quando mamma e figlio sono andati a nuotare, ma poi la barca si è allontanata, portata dalle correnti. Naya ha trovato abbastanza energia per salvare il bambino, ma non abbastanza per lei stessa", ha raccontato lo sceriffo William Ayub in una conferenza stampa. "Il bambino - ha aggiunto - ha raccontato che la mamma lo ha aiutato a risalire in barca. Quando lui ha guardato indietro l'ha vista scomparire sott'acqua".

Svolta decisiva nel ritrovamento del corpo dell'attrice quando la polizia è venuta in possesso di una foto che la stessa Naya aveva inviato alla famiglia. Nello scatto infatti c'è Josey, e sullo sfondo si intravede un'insenatura che le autorità della Ventura County hanno riconosciuto e localizzato. La foto deve essere stata scattata non molto tempo prima che il piccolo venisse ritrovato solo sulla barca. Con le speranze di ritrovare Naya ormai esigue, l'ufficio dello sceriffo aveva negato al pubblico l'accesso al lago, per impedire che qualche fan conducesse ricerche in proprio.

La carriera da attrice di Naya Rivera iniziò fin da piccola, ma è con "Glee" che è divenuta celebre, recitando la parte di una cheerleader dal 2009 al 2015. Non sono mancati i messaggi di vicinanza e cordoglio sui social, con quasi tutte le altre star dello show, e non solo, che hanno condiviso pensieri e preghiere per la collega scomparsa. A far scalpore il silenzio di una delle protagoniste della serie televisiva, Lea Michele. Si vociferava che le due non fossero in buoni rapporti. Quest'ultima ha addirittura cancellato il suo account Twitter: alcuni media hanno ipotizzato che lo abbia fatto dopo essere stata bombardata di insulti e minacce da parte di fan e "fanatici", per non aver espresso un pensiero per la tragica morte della ex collega.