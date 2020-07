Covid-19: 12 milioni di contagi nel mondo

Solo negli Stati Uniti oltre 3 milioni di contagi. Potenziale "crescita esponenziale" di casi a Hong Kong

Di: Giammaria Lavena

Il numero di contagi da Covid-19 nel mondo ha superato i 12 milioni, secondo i dati, in continuo aggiornamento, diffusi dalla Johns Hopkins University. Dopo i 55mila nuovi casi registrati negli Stati Uniti, il totale mondiale è salito a 12.007.327. Di questi, 548.799 hanno avuto un esito fatale.

I numeri negli Usa sono sempre più preoccupanti, con 3.051.427 di contagi e 132.195 morti. Innalzamento dei casi a Tulsa, la città dell'Oklahoma dove Donald Trump ha tenuto un comizio lo scorso 20 giugno. La contea ha registrato 206 nuovi contagi martedì e 261 lunedì, un record.

"Negli ultimi due giorni abbiamo avuto quasi 500 casi e sappiamo che ci sono stati diversi grandi eventi poco più di due settimane fa", ha dichiarato Bruce Dart, il direttore del Dipartimento della Salute di Tulsa. Dart non ha citato esplicitamente il comizio di Trump, ma ha lasciato intendere fra le righe che l'aumento dei contagi in seguito all'evento non sia un caso. Il coronavirus probabilmente si diffondeva ampiamente negli Stati Uniti già a febbraio; una volta entrato nel territorio americano, gran parte della sua diffusione è avvenuta tra Stato e Stato.

Anche a Hong Kong la situazione è sotto costante monitoraggio. Le autorità hanno messo in guardia la popolazione contro una potenziale "crescita esponenziale" di nuovi casi, dopo un focolaio di contagi locali. Da domenica scorsa a oggi nella metropoli sono stati registrati 65 nuovi casi, inclusi 31 in cui l'infezione è stata trasmessa a livello locale. Si tratta per alcuni della "terza ondata" del virus nel centro finanziario asiatico, che ha colpito tassisti, camerieri, infermieri e anziani ospiti di case di riposo.

"E' possibile che ci sarà un grande focolaio", ha dichiarato Chuang Shuk-kwan, il direttore del Centro per la protezione della salute. Dall'inizio della pandemia Hong Kong ha registrato 1.324 casi, e solo sette decessi legati alla malattia. "Il virus troverà qualsiasi spiraglio nella vostra armatura", ha messo in guardia l'esperta di malattie infettive Sarah Borwein, volendo sottolineare la facilità con cui il virus riesce a penetrare nell'organismo: "Lo abbiamo visto a Pechino, a Singapore, in Corea del Sud e adesso in Israele, in Australia e altrove".

La Libia ha registrato nelle ultime 24 ore altri 86 nuovi contagi da coronavirus, che portano a 1.268 il totale dei casi confermati nel Paese. I morti salgono a 36, i guariti a 306. Tuttavia, secondo alcune agenzie Onu, i dati potrebbero essere più alti.

Ancora più delicata la situazione in Pakistan: 3.359 casi e 61 decessi nelle ultime 24 ore, dati diffusi dal ministero della Sanità. Il bilancio complessivo dei contagi sale a quota 240.848, e quello dei morti a 4.983. Attualmente 2.193 pazienti sono in condizioni critiche, 43 in più rispetto alle 24 ore precedenti.