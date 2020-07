Coronavirus, negli Usa oltre 60mila casi in 24 ore: mai così tanti

Mai negli Usa si erano contati tanti contagi in un solo giorno

Di: Redazione Sardegna Live

Gli Stati Uniti fanno segnare un nuovo record dall'inizio dell'emergenza coronavirus.

Come riporta l’Adnkronos sono 60.209 nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Mai negli Usa si erano contati tanti contagi da Covid-19 in un solo giorno.

Le vittime in più rispetto a ieri sono 1.114, per un totale di 131.362 decessi, come riferisce la Johns Hopkins University.