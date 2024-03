Volontario muore in Angola: cercava protesi per le vittime di guerra

È rimasto coinvolto in un incidente mentre era in sella alla propria moto

Di: Redazione Sardegna Live - foto da Facebook

Un volontario veronese di 35 anni, Luca Falcon, è morto in un incidente in Angola. I dettagli non sono ancora chiari: il giovane stava attraversando l'Africa in moto e - da quanto si è appreso - è stato coinvolto in uno scontro con un camion, restando ucciso.

Il 35enne nel 2020 aveva fondato assieme alla moglie Giulia Trabucco "Karma on the road", associazione no-profit impegnata nella raccolta di donazioni di protesi usate o dimesse, che poi venivano riutilizzate per dare un'opportunità di vita migliore a persone amputate nei paesi del terzo mondo, in particolare bambini africani, vittime delle guerre.

Un destino crudele per Luca Falcon, che nel 2016 era già stato vittima di un gravissimo incidente in moto a Verona, nel quale aveva perso una gamba. Proprio dopo quel tragico evento aveva trovato la forza di fondare l'associazione per aiutare persone che avevano subito le stesse conseguenze.

L'incidente è avvenuto domenica, il giorno dopo il 35/o compleanno di Falcon, ma la conferma è arrivata solo la notte scorsa. I familiari sono in contatto con l'Ambasciata d'Italia in Angola per le operazioni di rimpatrio della salma.