Merkel, "Insieme. Rendiamo di nuovo forte l'Europa"

È questo il motto della presidenza tedesca del semestre europeo

Di: Redazione Sardegna Live

"Insieme. Rendiamo di nuovo forte l'Europa". È il motto della presidenza tedesca del semestre europeo, lanciato da Agela Merkel in un video pubblicato sul sito del governo tedesco e su Twitter.

"E proprio a questo obiettivo lavorerò con tutte le forze", ha aggiunto in vista dell'inizio del semestre, il 1 luglio. Merkel ha sottolineato che l'Europa deve riprendere a crescere economicamente, e ha chiesto che le misure sul tavolo della Commissione europea "siano approvate il più velocemente possibile. Il presidente Michel guida le trattative e io lo sosterrò con tutte le forze".

Fra i principali obiettivi, oltre al superamento della crisi provocata dalla pandemia, la protezione del clima con la riduzione delle emissioni di Co2 e il raggiungimento della neutralità climatica.

Particolare attenzione sarà rivolta nel "portare avanti la digitalizzazione: l'obiettivo è la sovranità digitale dell'Europa", ancora troppo dipendente da altri su questo fronte. "Con coraggio e voglia di nuovo possiamo dare su questo gli impulsi all'Europa per il futuro benessere", afferma la cancelliera. Terzo obiettivo: "in un mondo dove si assiste a una crescente polarizzazione, dobbiamo fare in modo che l'Europa diventi più capace di agire, in modo da poter difendere i nostri interessi e valori, assumendo la nostra responsabilità".