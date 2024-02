Parigi 2024, rubati i piani di sicurezza delle prossime Olimpiadi

L'emittente televisiva Bfmtv ha diffuso la notizia del furto della borsa in cui erano custoditi i piani di sicurezza delle Olimpiadi

Di: Redazione Sardegna Live

L'emittente televisiva Bfmtv ha diffuso la notizia - poi confermata dalla Polizia - del furto, avvenuto nei giorni scorsi, più precisamente la mattina di lunedì 26 febbraio, della borsa contenente un computer e due chiavette usb in cui erano custoditi i piani di sicurezza inerenti l'organizzazione delle prossime Olimpiadi estive, che si svolgeranno nella capitale francese a partire dal 26 luglio e fino al prossimo 11 agosto 2024.

La scomparsa della valigetta, di proprietà di un ingegnere di 56 anni che lavora nel municipio, ha destato grande preoccupazione a Parigi.

L'uomo ha riferito di essere salito a bordo di un treno in partenza per Creil dalla stazione Gare du Nord e di aver riposto con attenzione il bagaglio in uno scompartimento proprio sopra il sedile su cui aveva trovato posto all'interno del mezzo di trasporto pubblico.

L’investimento delle aziende partner e del Comitato Olimpico Internazionale (Cio) nella sicurezza delle Olimpiadi è stato di 320 milioni di dollari.