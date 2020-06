Positivo al Covid-19 in discoteca: 300 persone in quarantena

Clienti e dipendenti del club resteranno in isolamento per 10 giorni

Di: Redazione Sardegna Live

Circa 300 persone si trovano in quarantena dopo aver trascorso la serata in una discoteca di Zurigo lo scorso 21 giugno. La misura si è resa necessaria in seguito all'accertamento della positività al coronavirus di uno dei presenti. Altre cinque persone si erano aggiunte nel frattempo al bilancio dei contagiati.

Il caso è stato segnalato al medico cantonale, si legge in una nota del Dipartimento della sanità, i cui servizi hanno preso contatto con il proprietario del locale. Grazie alla lista di presenza, è stato possibile informare gli interessati. Per tutti è scattata la quarantena di 10 giorni. Il provvedimento vale per i clienti e i dipendenti del club.

Secondo le autorità zurighesi, l'episodio mostra l'importanza di rispettare le norme igieniche e di distanziamento sociale, così come della responsabilità individuale. Nel comunicato si ribadisce l'invito alla popolazione di evitare assembramenti e indossare una mascherina negli spazi frequentati dal pubblico.