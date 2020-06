Festival della carne di cane, Rita Dalla Chiesa: “Estinzione dei cinesi"

Bufera dopo le parole della conduttrice che rincara la dose: "Non rimangio nulla, con quello che hanno combinato dovrebbero stare zitti"

Di: Redazione Sardegna Live, foto Il Sole 24 Ore

Bufera social contro Rita Dalla Chiesa dopo le esternazioni scritte dalla conduttrice su Twitter in cui si augurava l'"estinzione" dei cinesi. A scatenare la furia della Dalla Chiesa, fervente animalista, un articolo sul festival della carne di cane di Yulin. "E' peccato mortale volere l'estinzione del popolo cinese???????", ha scritto il volto di Forum.

Molti dei follower non hanno gradito il commento della donna. Rita Dalla Chiesa, contattata dall'Adnkronos, incalza: "Non mi rimangio nulla pur sapendo che ci sono moltissimi attivisti in Cina che cercano di evitare questo genocidio questa cosa non è più accettabile".

"Ho visto delle foto su Twitter - aggiunge - che fanno orrore! Andiamo tutti a protestare sotto l'Ambasciata cinese e sotto i consolati. Questo tipo di manifestazioni non dovrebbero essere ammesse in una società civile anche perché loro (i cinesi, ndr) avevano detto che l'avrebbero sospesa".

"La mia è una provocazione – aggiunge la Dalla Chiesa- è una domanda. Poi, se non lo capiscono, peggio per loro! Dobbiamo fare casino. Con quello che hanno combinato poi - dice in riferimento alla gestione della prima fase dell'epidemia da Covid-19 - devono solo che stare zitti! Che mi attaccassero, non me ne può frega' de meno".