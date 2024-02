Carlo sorridente con Camilla, il Re torna a Londra per le cure contro il cancro

La scorsa settimana il monarca ha rivelato la diagnosi

Di: Adnkronos

Sorridente assieme a Camilla: è apparso così Carlo, fotografato al suo rientro a Londra per sottoporsi alle cure contro il cancro. Il re e la regina sono volati in elicottero dalla loro tenuta di Sandringham a Buckingham Palace e da qui sono stati accompagnati per un breve tragitto fino alla vicina residenza di Clarence House.

La scorsa settimana il monarca ha rivelato la diagnosi di cancro, dopo averlo scoperto a seguito dell'intervento a cui si era sottoposto per un ingrossamento benigno della prostata. Dopo aver incontrato il figlio Harry, giunto appositamente dalla California, era tornato a Sandringham, nel Norfolk.

Sabato, il Re ha parlato per la prima volta della sua diagnosi ringraziando le persone per i loro “numerosi messaggi di sostegno e di auguri”. Ha aggiunto nella sua dichiarazione che è stato “altrettanto incoraggiante” sapere come aver condiviso la sua diagnosi abbia contribuito a promuovere la consapevolezza riguardo al cancro.