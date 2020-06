Caso Floyd: Donald Trump firmerà oggi un nuovo decreto di riforma della polizia

Il presidente americano annuncia: "Voglio fare meglio, lo faremo e anche velocemente"

Di: Giammaria Lavena

L’onda d’urto generata dalla drammatica vicenda Floyd si è propagata in tutto il pianeta, e a distanza di settimane non cessano le manifestazioni e il malcontento. Le folle si sono riversate sulle piazze dando il via ad una serie di proteste pacifiche, che però in alcuni casi si sono trasformate in vere e proprie guerriglie urbane.

Il presidente Donald Trump, pesantemente contestato in più occasioni, firmerà oggi un nuovo decreto di riforma della polizia. L’ordine esecutivo introdurrà un sistema di certificazione per le forze dell’ordine, e un database per tracciare l’uso eccessivo della forza.

“Nelle forze di polizia americane ci sono grandi persone, ma vogliamo fare meglio, lo faremo e anche velocemente" ha proseguito il numero uno americano.

Intanto la polizia della città di New York scioglie un’unità attiva nella lotta alla criminalità, composta di 600 agenti in civile e accusata a più riprese di violenze contro le minoranze durante le sue operazioni.

Il comandante Darmot Shea ha dichiarato: “Si tratta di un cambiamento radicale della cultura di polizia di New York”.