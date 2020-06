Scomparsa nel 2007. Maddie McCann è morta, i procuratori scrivono ai genitori

“Questo è un caso di omicidio, non di persona scomparsa"

Di: Redazione Sardegna Live

I procuratori tedeschi hanno scritto ai genitori di Madeleine McCann, la bambina di 3 anni, scomparsa nel 2007 in Portogallo, comunicando loro di avere “prove concrete” della sua morte.

A darne notizia è il Daily Mail. Il quotidiano spiega che non sono state rivelate le circostanze del decesso per non mettere a repentaglio l'inchiesta del procuratore Hans Christian Wolters sul principale sospettato, Christian Brueckner, il 43enne tedesco.

“Capisco i genitori ma se riveliamo maggiori dettagli possiamo compromettere l'indagine”, ha detto Wolters, “non possiamo dire perché è morta poiché è più importante inchiodare il colpevole piuttosto che mettere le nostre carte sul tavolo spiegando loro perché pensiamo lo sia”.

“Questo è un caso di omicidio, non di persona scomparsa”, ha precisato il procuratore Wolters.