Ilaria Salis, a Budapest l’immagine di una donna impiccata

Scontri alla manifestazione a Roma

Di: Redazione Sardegna Live

A Budapest, oggi, sabato 10 febbraio, i neonazisti hanno celebrato il Giorno dell’Onore, mentre a Roma si è svolta una manifestazione per la liberazione di Ilaria Salis, insegnante 39enne da un anno in carcere nella capitale ungherese con l’accusa di aver aggredito estremisti di destra.

Intanto, a Budapest sono apparse immagini di un murales che ritrae una donna impiccata, “Le immagini si commentano da sole e confermano i nostri timori”, ha detto il padre della donna, come riporta TgCom 24. Sono in corso le indagini volute dal ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, che ha richiesto una verifica all’ambasciatore d’Italia in Ungheria per far luce sui fatti in merito al ritratto della donna impiccata.

Durante la manifestazione nella Capitale per la liberazione della 39enne, ci sono stati scontri tra manifestanti e le forze dell’ordine.