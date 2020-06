Addio a Pau Dones, frontman degli Jarabedepalo. Aveva 53 anni

Tra i successi della band spagnola “La Flaca” e “Depende”

Di: Redazione Sardegna Live

Lutto nel mondo della musica. Pau Donés, frontman degli Jarabedepalo, è morto a soli 53 anni, dopo una lunga battaglia contro il cancro iniziata ad agosto del 2015. A comunicare la notizia è stata la famiglia dell’artista con un post su Instragram. “La famiglia Donés Cirera comunica che Pau Donés è morto il 9 giugno 2020 a causa del cancro contro cui ha lottato dall’agosto del 2015. – recita il comunicato – Vogliamo ringraziare il team medico e tutto il personale dell’ospedale Vall de Hebrón, l’ospedale di Sant Joan Despí Moisès Broggi, l’ICO (Institut Català d’Oncologia), Servei de Paliatius dell’Ospedale de Viella e il VHIO (Istituto Oncologico di Vall Hebrón) per tutto il loro lavoro e la dedizione, durante tutto questo tempo. Chiediamo il massimo rispetto e privacy in questo momento così difficile”.

Il musicista, che era separato e ha una figlia, Sara, si era ritirato dai live due anni fa, ma non dalla musica: “Voglio tranquillizzare tutti: sto bene. O meglio, ho sempre il cancro, ma mi curo e le terapie sembrano funzionare bene. Non sto lasciando la musica perché sto per morire – aveva dichiarato in quella occasione in una intervista a 20 minutos.es – Lascio le scene perché è il momento giusto, e perché non voglio più perdermi le cose importanti della vita".

Dones era nato a Montanuy (Huesca) e cresciuto a Barcellona. Fra i più grandi successi del suo gruppo La Flaca e Depende.