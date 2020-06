Il Brasile supera l'Italia per numero di morti

Nel mondo oltre 6,6 milioni di casi

Di: Redazione Sardegna Live

Il Brasile, con 34.021 morti per Covid-19, supera l'Italia e si piazza al terzo posto per numero di vittime dopo Stati Uniti e Gran Bretagna. I morti registrati nelle ultime 24 ore sono 1.473, nuovo record. I nuovi contagi sono 30.925, per un bilancio totale di 614.941. A rivelarlo è il ministero della Salute.

Il numero di casi di positività registrati nel mondo ha superato la soglia dei 6,6 milioni, mentre il bilancio dei morti è di oltre 391.000.

Nelle ultime 24 ore si è registrato in America Latina un netto aumento dei contagi, giunti a 1.153.938 (+48.829) e dei morti (59.344; +2.918).