Coronavirus. Medici e infermieri portano i pazienti, in barella, a vedere il mare

I pazienti erano ricoverati in terapia intensiva a causa del Covid-19

Di: Redazione Sardegna Live

Pazienti in barella sul lungomare per riniziare una nuova vita dopo il ricovero per Coronavirus.L'idea è dell'Hospital del Mar di Barcellona.

Medici e infermieri accompagnano sul litorale i pazienti che erano stati in terapia intensiva, che avevano rischiato di morire a causa del Covid-19, ma che, adesso, sono in fase di recupero.