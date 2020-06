Coronavirus. Brasile: 1200 morti in 24 ore. Bolsonaro: “Mi dispiace per le vittime, ma moriremo tutti”

In Sud America sono più di 54mila i decessi per Covid-19

Di: Redazione Sardegna Live

Nelle ultime 24 ore in Brasile sono stati registrati 1262 decessi per Covid-19. I casi di contagio in Sud America continuano a salire all’impazzata. il bilancio totale a 31.199 morti dall'inizio della pandemia, come rivela il ministero della Salute. I nuovi contagi sono 28.936, per un totale di 555.383

“Mi dispiace per le vittime di Covid, ma moriremo tutti”, ha commentato il presidente brasiliano Jair Bolsonaro conversando con alcuni suoi sostenitori davanti al palazzo presidenziale di Brasilia. E, ad una sostenitrice che gli chiedeva "una parola di conforto", Bolsonaro ha risposto: "Abbi fede, cambieremo il Brasile".

Ma oltre che in Brasile, la pandemia continua ad avanzare anche in tutta l'America latina. Nelle ultime 24 ore i contagi sono saliti a 1.089.479 (+45.018), mentre i morti hanno raggiunto quota 54.231 (+1.884). Ed è sempre il Brasile, secondo Paese al mondo per contagi dopo gli Stati Uniti, a guidare la classifica con 555.383 casi (+28.936) e 31.199 morti (+1.262). Poi c’è il Perù con 174.884 contagiati, di cui 4.767 sono deceduti, e il Cile (108.686 e 1.188). Fra le nazioni con più di 5.000 contagi anche Messico (93.435 e 10.167), Ecuador (40.414 e 3.438), Colombia (31.833 e 1.009), Repubblica Dominicana (17.752 e 515), Argentina (17.752 e 569), Panama (13.837 e 344), Bolivia (10.531 e 343), Honduras (5.362 e 217) e Guatemala (5.336 e 116).