Il delfino porta regali in spiaggia per far tornare gli amici umani scomparsi durante il lockdown

Mystique, abituato alla presenza dell’uomo, ha iniziato a portare a riva cose insolite

Di: Redazione Sardegna Live

Mystique, il delfino amico dell’uomo, è rimasto improvvisamente solo. I curiosi e i turisti che frequentavano abitualmente la spiaggia Tin Can Bay, sulla costa di Cooloola nel Queensland, in Australia, sono scomparsi a causa della pandemia. Il povero delfino ha quindi iniziato a portare in spiaggia decine di oggetti, come spugne marine, pezzi di corallo, pezzi di legno nella speranza di attirare qualcuno e giocare come faceva prima del lockdown.

I volontari del Barnacles Cafe & Dolphin Feeding, che si occupano dei delfini del parco sostengono che Mystique lo faceva anche prima ma non con la stessa frequenza. Da quando l’area è chiusa al pubblico, lo fa sempre di più. A volte porta anche 10 oggetti, uno alla volta, e li mette in fila. L’idea che i volontari si sono fatti è che il delfino abbia nostalgia delle persone perché abituato, prima del lockdown, a vederle frequentemente nei paraggi.