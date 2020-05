Scimmie rubano i campioni dei test di pazienti positivi al Coronavirus

C'è il timore che possano diffondere ancora di più il virus

Di: Redazione Sardegna Live

Sembra la scena di un film comico o di un cartone animato invece è tutto vero. In India un gruppo di scimmie dispettose ha attaccato un tecnico di laboratorio che trasportava i campioni dei test di pazienti positivi al Coronavirus. Gli animali attratti dalle provette ne hanno rubato diverse e sono scappati via.

È successo a Meerut, in India, la notizia è stata resa nota da Times of India. Nella città è scattato subito l'allarme perché il timore è che gli animali possano trasportare la "refurtiva" in aree densamente popolate, favorendo la diffusione del virus. Secondo le prime ricostruzioni, durante l'attacco una scimmia ha rotto un campione. Mentre un'altra è stata vista (e filmata), in seguito, mentre su un albero masticava il kit per collezionare i campioni per il test Covid-19.