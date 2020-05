Fase2. Vanno a messa dopo la riapertura: 40 contagi e 6 ricoveri in ospedale

Di: Redazione Sardegna Live

Un gruppo di fedeli è tornato in chiesa per assistere, dopo mesi di lockdown, alla messa: il bilancio è di 40 persone contagiate e 6 ricoverate in ospedale. Il fatto è accaduto a Francoforte, in Germania. Nel corso della prima funzione, ai primi di maggio, ben 40 persone hanno contratto il Covid-19. Tra queste, 6 sono state ricoverate in ospedale.

A riportarlo è il quotidiano Frankfurter Rundchau, secondo il quale nel distretto di Main-Kinzig-Kreis, periferia della città, ieri le autorità avevano già segnalato 16 casi di positività al Covid-19 in seguito ad un evento. Nella zona della Bassa Sassonia, invece, sono stati segnalati 7 nuovi contagi provenienti da un ristorante.