Le tre piaghe che stanno mettendo a dura prova l’Africa: Coronavirus, locuste e inondazioni

Anche Kenya, Somalia e Ruanda tra i Paesi colpiti

Di: Redazione Sardegna Live

Il Coronavirus, l’invasione di locuste e piogge abbondanti. Sono le tre piaghe che gran parte dell’Africa, tra cui Kenya, Somalia e Ruanda, sta affrontando contemporaneamente. L'impatto delle tre diverse crisi, avvertono gli operatori umanitari che operano nella regione, sta esponendo centinaia di migliaia di persone al rischio di fame e malattia.

Anche i paesi del Corno d'Africa e altri stati orientali sono stati costretti a introdurre misure di blocco per limitare la diffusione del Covid-19. Il virus è arrivato insieme a piogge abbondanti che hanno causato inondazioni e sfollato circa mezzo milione di persone e provocando quasi 300 morti confermate.

E il rischio che Covid-19 e le malattie trasmesse dall'acqua colpiscano le persone esposte è stato ulteriormente aggravato da una delle peggiori infestazioni di locuste da decenni - con centinaia di miliardi di insetti che devastano le colture, colpendo sia le scorte alimentari che le fonti di reddito.

Le restrizioni ai viaggi e ai movimenti che mirano a rallentare la diffusione di Covid-19 stanno ostacolando gli sforzi per combattere gli sciami di locuste che stanno devastando i raccolti. Le inondazioni sono anche un amplificatore di minaccia per quanto riguarda la diffusione di Covid-19 in quanto rende difficile attuare misure preventive.