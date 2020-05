Gran Bretagna, dall’8 giugno scatta la quarantena obbligatoria

Servirà "per limitare una seconda diffusione del coronavirus"

Di: Redazione Sardegna Live

In Gran Bretagna, dall’8 giugno, sarà imposto a chi arriva dall'estero, così anche ai britannici che tornano a casa e ai visitatori che arrivano da Paesi vicini come la Francia un periodo di quarantena di 14 giorni. Servirà "per limitare una seconda diffusione del coronavirus".

Ad annunciarlo è stata la ministra dell’Interno Priti Patel. “Siamo in uno stato di emergenza e dobbiamo fare tutto il possibile per contenere questo terribile virus, dopo due mesi di lockdown dobbiamo tutelare i progressi fatti finora e impedire una seconda ondata di contagi”.

I NUMERI. Come riportato dall’Adnkronos, le autorità sanitarie britanniche hanno riferito che nelle ultime 24 ore sono stati registrati 338 nuovi decessi da coronavirus. In totale, le vittime del Covid-19 nel Regno Unito sono finora 36.042. È tuttavia accettato che le vittime reali siano sensibilmente di più, poiché nelle prime settimane di emergenza il bilancio dei decessi teneva conto solamente dei morti negli ospedali e non di quelli nelle case di cura per anziani o nelle abitazioni private.