Infermiere posta la foto del prima e dopo Covid: "Ecco cosa significa stare intubato per un mese"

Mike Schultz ha affidato a un post su Instagram la sua testimonianza

Di: Redazione Sardegna Live

Due foto a confronto pubblicate su Instagran: il prima e il dopo Covid-19. La testimonianza di un infermiere statunitense mostra gli effetti che il virus ha avuto sul suo corpo. Mike Schultz ha da poco sconfitto il Coronavirus che ha lasciato segnali visibili sul suo corpo. Pesava 86 chili, fisico scolpito e molto muscoloso. Ora ne pesa 63.

Nella seconda immagine postata sul social, quella dopo la malattia, il 43enne appare decisamente dimagrito e provato dopo essere stato intubato per un mese. “Volevo mostrare a tutti quanto possa essere duro stare in terapia intensiva per settimane”, si legge nella didascalia che accompagna la foto, “il coronavirus ha ridotto le mie capacità polmonari, ma ora divento ogni giorno più forte. Tornerò quello di prima, magari anche in modo più sano”.

Shultz ha contratto il virus senza avere alcuna patologia cronica, era uno sportivo, perfettamente in salute: “Pensavo di essere abbastanza giovane da farla franca, e so che molta gente pensa la stessa cosa. Con il mio post volevo dimostrare che può succedere a tutti. Non importa se sei giovane o vecchio o se hai condizioni mediche pre-esistenti, può comunque colpirti”. L’uomo potrebbe aver contratto il Covid-19 a un concerto all’aria aperta al quale ha partecipato insieme al compagno.