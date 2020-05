L’attore di “Twilight” Gregory Tyree Boyce e la sua fidanzata trovati morti nella loro casa

L'attore americano noto al pubblico italiano soprattutto per aver interpretato il personaggio di Tyler Crowley nella saga dei vampiri

Di: Redazione Sardegna Live

L'attore di "Twilight" Gregory Tyree Boyce, 30 anni, e la fidanzata Natalie Adepoju,27 anni, sono stati trovati morti a Las Vegas nella loro casa. L'attore americano era noto al pubblico italiano soprattutto per aver interpretato il personaggio di Tyler Crowley nella saga dei vampiri teenager. Non sono chiare le cause del decesso ma il magazine Tmz parla di una polvere bianca trovata accanto ai corpi.

L'attore lascia una figlia Alaya, di 10 anni, anche la fidanzata Adepoju, aveva un figlio, Egypt.

La madre di Greg, Lisa Wayne, ha confermato con un post su Facebook la notizia: "Senza di te sto male. Sono lacerata, persa. Sto soffrendo. Ragazzo, perché mi hai lasciato?" e poi ha ricordato come, durante la quarantena, passeggiavano insieme la sera: "Io, tu, Natalie, Alaya e Kaniya, avevamo trovato un bellissimo sentiero per camminare".

Inquietante è il messaggio che lo stesso Boyce aveva scritto a dicembre, dicendo che non si aspettava di vivere fino a 30 anni: "A un certo punto non pensavo che sarei riuscito a vedere i 30 anni. Nel corso degli anni come tutti gli altri ho fatto errori lungo la strada, ma oggi è uno di quei giorni in cui rifletto solo su quelli grandi", aveva scritto accanto ad uno scatto che lo ritraeva da bambino.