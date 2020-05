Coronavirus. Viola la quarantena e parte per le Hawaii: arrestato

Il giovane è stato incastrato dalle foto che ha pubblicato sui social

Di: Redazione Sardegna Live

Non ha resistito alla tentazione ed è partito per le Hawaii e godersi il sole, la sabbia bianca e le acque cristalline. Peccato però che il 23enne avrebbe dovuto rispettare la quarantena di 15 giorni e stare chiuso in hotel. A incastrare il giovane newyorkese sono stati i suoi stessi post pubblicati sui social, che lo ritraevano in spiaggia e a spasso per Honolulu. "Nei post sui social il giovane appariva in spiaggia con una tavola da surf, prendeva il sole e passeggiava per Waikiki di notte", ha riferito il governatore.

Il ragazzo è arrivato a Oahu lunedì, e ha subito pubblicato numerosi selfie sulla spiaggia. Presumibilmente ha utilizzato i mezzi pubblici per raggiungere i molti luoghi in cui si è fermato. A segnalare i post alle autorità sono stati gli abitanti dell'isola. Le Hawaii hanno imposto una quarantena di 14 giorni ai viaggiatori che arrivavano sulle isole, nel tentativo di frenare la diffusione del Coronavirus. Le autorità locali stanno applicando sanzioni nei confronti dei non residenti che non rispettano quelle misure.