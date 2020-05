Oms: "Non è il momento di festeggiare"

"I Paesi europei devono prepararsi a una seconda ondata in autunno"

Di: Redazione Sardegna Live

L'allentamento del lockdown in tanti Paesi europei non deve essere l'occasione "per festeggiare" la fine del coronavirus. Il direttore regionale dell'Organizzazione mondiale della sanità Hans Kluge lo ha spiegato in un'intervista al quotidiano britannico Daily Telegraph.

"Giappone e Singapore - le parole di Kluge - hanno capito subito che questo non è il tempo per festeggiare ma per prepararsi".

"Sono molto preoccupato. In autunno potrebbe esserci una seconda ondata di Covid e un'altra di influenza stagionale. Le persone pensano che il lockdown sia finito - ha sottolineato il direttore dell'Oms Europa - ma nulla è cambiato. Dobbiamo mettere in atto il pacchetto completo di misure. Questo è il messaggio chiave".