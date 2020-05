Trovata morta Valentina, scomparsa da casa a 9 anni: arrestati il padre e la matrigna

Di: Redazione Sardegna Live

È stata ritrovata morta dopo giorni di ricerche. Tragedia a Peniche, in Portogallo, dove da giovedì scorso non si avevano più notizie di Valentina Fonseca, bimba di 9 anni, scomparsa dalla casa del padre. Secondo le prime indagini effettuate dalle forze dell’ordine il padre e la matrigna sono accusati di omicidio e occultamento di cadavere, ma si attende l’interrogatorio di entrambi per cercare di capire le ragioni alla base del gesto.

Subito dopo la scomparsa, alcuni familiari avevano avanzato l'ipotesi che la bambina, in un momento di gelosia nei confronti del fratellastro, avesse lasciato volontariamente l'abitazione, aggiungendo comunque che la piccola aveva paura del buio. Le ricerche sono partite immediatamente e sono proseguite senza sosta fino a questa notte, quando Valentina è stata ritrovata cadavere. Si attende ora l'interrogatorio del papà e della compagna per cercare di capire le ragioni di quanto successo. I due sono accusati di omicidio e di occultamento di cadavere.