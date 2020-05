Adolescente malato di cancro produce e vende braccialetti per pagarsi le cure

Curarsi è un lusso e la famiglia non può permettersi di pagare le cure

Di: Redazione Sardegna Live

La diagnosi che i medici hanno dato a un ragazzo di 14 anni ha cambiato la sua vita e quella della famiglia. Kevin Arturo, vive a Culiacán, in Messico e da qualche mese lotta contro un tumore. Nel suo Paese curarsi non è semplice, anzi è un vero lusso. Kevin ha deciso di aiutare la sua famiglia e contribuire al pagamento delle spese producendo braccialetti direttamente dal suo letto d’ospedale che poi la mamma vende in giro per la cittadina. Ciascun bracciale costa 40 pesos, circa 2 euro.

La storia è diventata virale facendo il giro del mondo. Il ragazzo ha ricevuto moltissimi aiuti, ma ci tiene a sottolineare di non volere la carità.

“Non chiedo soldi. Voglio solo che comprino uno o due bracciali. Ricevo donazioni di salviette, borse o pannolini e ringrazio tutti”, ha scritto il ragazzo sui social. Kevin si è inventato un lavoro. Questo gli permette di tenere occupata la testa nei lunghi giorni passati in una stanza di ospedale ed è riuscito ad essere di grande aiuto alla sua famiglia.