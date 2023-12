Lavrov: "Dominio dell’Occidente durato 500 anni, sta per finire"

Il ministro degli Esteri russo: "Dobbiamo continuare a esercitare questa pressione politica"

Di: Redazione Sardegna Live

La Russia lavorerà per continuare a esercitare pressioni politiche per raggiungere un cessate il fuoco umanitario nella Striscia di Gaza. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov.

"Dobbiamo fare tutto il possibile per continuare a esercitare questa pressione politica al fine di raggiungere un cessate il fuoco umanitario - ha detto Lavrov partecipando via web al Forum di Doha -. Il dominio dell’Occidente, durato 500 anni, sta per finire".

Lavrov è tornato ad attaccare la risposta di Israele all’attentato del 7 ottobre: "Non è accettabile utilizzare quell’evento per giustificare una punizione collettiva del popolo palestinese".