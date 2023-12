Elezioni Usa 2024, Biden: "Corro perché c'è Trump"

L'ammissione ad un evento di raccolta fondi a Boston

Di: Adnkronos

"Se Donald Trump non si candidasse, non sono sicuro che mi presenterei". E' quanto ha ammesso il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, che alle elezioni presidenziali Usa del 2024 cercherà un secondo mandato alla Casa Bianca.

Parlando ad un evento elettorale di raccolta fondi a Boston, in Massachusetts, l'81enne democratico ha spiegato che alle elezioni del prossimo anno la “democrazia è a rischio” perché Trump e i suoi alleati intendono “distruggere” le istituzioni democratiche. Ma i democratici "non possono lasciarlo vincere", ha aggiunto Biden riferendosi all'ex presidente, che attualmente è il chiaro favorito nelle primarie repubblicane.

Le parole, evidenzia la Cnn, hanno colto di sorpresa funzionari e consiglieri della campagna dell'81enne presidente americano. E, aggiunge la rete americana, lo stesso Biden (che solo ieri ha partecipato a tre eventi) quando successivamente gli è stato chiesto se sarebbe stato sempre in corsa se Trump non lo fosse stato, ha poi risposto: "Me lo aspetto, ma vedete, lui corre e io devo correre".