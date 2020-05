Ricordate il volto del bimbo biondo sulle confezioni del cioccolato Kinder? Ecco com’è oggi e cosa fa

Alessandro Egger ha sorpreso tutti con il suo nuovo personaggio

Di: Redazione Sardegna Live

Chi non ricorda il volto del bimbo biondo e sorridente riportato sulle confezioni di carta del cioccolato Kinder? Si chiama Alessandro Egger, ha 29 anni, ed è un modello di fama mondiale. Ma il giovane è diventato famoso sui social con i suoi video in cui si trasforma in una drag queen. Il modello ha affermato che il suo personaggio ha aiutato molte persone, e che i suoi filmati sono stati spunto di importanti riflessioni.

Il ragazzo ha detto che ora gli scrivono in tanti, soprattutto le compagne e le mogli di uomini che si vestono da donna. Sostiene che i suoi video hanno scaturito una riflessione e cioè che sono uno schiaffo all’ignoranza e alla superficialità. L’ex volto Kinder afferma che non proporrà il personaggio di Alexandra nelle discoteche ma non esclude di proporlo come personaggio web o televisivo. Ma non sono mancate le critiche. Sono tanti gli utenti che hanno duramente criticato Egger per la scelta di trasformarsi in Alexandra per divertirsi e svagarsi.