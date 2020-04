Coronavirus. Anziana delimita l’area davanti casa sua per godersi il sole in sicurezza

La foto è stata scattata da un passante ed è diventata virale

Di: Redazione Sardegna Live

La sicurezza prima di tutto. In particolar modo in questo momento di emergenza sanitaria. Una donna anziana voleva godersi il sole dell’Uruguay in tutta tranquillità e ha deciso di delimitare l’area davanti all’ingresso della sua abitazione per rispettare e far rispettare le regole di distanziamento sociale.

La donna ha posizionato la sua sedia e poi, utilizzando delle bottiglie di plastica, ha segnato il confine invalicabile della sua area personale con un nastro e tanto di cartello di avviso sul quale si legge: "Non passare. Pericolo". La simpatica scena è stata fotografata da un giovane che l'ha poi postata sui social con la didascalia "Nel frattempo... in Uruguay".

La foto è diventata virale e ha ricevuto tantissimi commenti di approvazione. Qualcuno ha scritto: “Adoro l’idea di questa nonna. Semplice e innocente. Ora può prendere il sole da sola in pace, senza disturbare nessuno”.

(Credits photo: Twitter/MayneJason)