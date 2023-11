Cina, epidemia di polmoniti: per Pechino non si tratta di un nuovo virus

La Commissione nazionale per la Salute ha escluso che sia un nuovo virus il responsabile dell'aumento di polmoniti nei bambini

Di: Redazione Sardegna Live

L' Oms , Organizzazione Mondiale della Sanità, ha presentato una richiesta ufficiale per avere informazioni dettagliate su cosa sta succedendo in Cina , dove è stato registrato un forte aumento delle malattie respiratorie e di focolai di polmonite nei bambini .

La Commissione nazionale per la Salute ha escluso che si tratti di un nuovo virus e ha invitato le autorità locali ad aprire più ambulatori per la cura della febbre ea promuovere le vaccinazioni tra i bambini e gli anziani.

Un aumento anomalo delle polmoniti nei bambini e nei ragazzi sotto i 15 anni è avvenuto anche in Francia nelle ultime settimane, destando non poche preoccupazioni. Sotto accusa un batterio, il Mycoplasma pneumoniae , responsabile anche, almeno in parte, della fiammata di polmoniti in Cina, stando alle informazioni disponibili.