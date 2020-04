Coronavirus. A New York arriva Covid Hero monument, la statua itinerante simbolo della pandemia

L'artista che ha creato la statua è italiano

Di: Redazione Sardegna Live

Si chiama “Covid Hero monument”, l’installazione mobile itinerante che attraverserà ogni giorno le vie di New York. Rappresenta una statua genuflessa con le braccia rivolte verso l’alto. Il simbolo della pandemia è stato realizzato dall’artista italiano Sergio Furnari che ha piazzato la sua opera a Times Square. La statua rappresenta un medico o un infermiere che in queste settimane stanno rischiando la vita nella lotta al virus.

Sergio Furnari, artista siciliano di Caltagirone, la città delle ceramiche e di Luigi Sturzo, attraverso l’arte vuole lanciare un messaggio di speranza e sollievo, in tempi difficili e bui come questo.

L’artista ha detto a un giornale locale: “Ho voluto rappresentare un uomo inginocchiato perchè credo che, mai come ora, ci sentiamo impotenti di fronte a quello che sta accadendo. Sono loro, medici e infermieri, a mettere a rischio ogni giorno la propria vita per salvare quella degli altri. Volgere le mani al cielo, genuflessi, per me é un simbolo spirituale forte di grande consapevolezza, passione, devozione”. Non solo Times Square, la statua ha fatto anche un’incursione al Presbyterian Hospital di Manhattan dove ha ricevuto gli applausi dei medici dello stesso ospedale.