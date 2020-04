Coronavirus. In Germania parte la Fase 2: dopo le riaperture tornano ad impennarsi i contagi

Il governo federale di Berlino e le regioni hanno in programma per giovedì nuove consultazioni

Di: Redazione Sardegna Live

Parte la Fase2 e aumentano i contagi. La Germania torna a tremare. Da qualche giorno sono entrate in vigore le nuove misure di allentamento delle restrizioni imposte per frenare la diffusione del Coronavirus. Stando ai dati divulgati dal Robert Koch Institut, l'indice è risalito a 1, il che significa che ogni persona contagiata è in grado di infettarne un'altra.

È la prima volta che l'indice torna ad 1 da metà aprile, quando era sceso allo 0,7. Il governo federale di Berlino e le regioni hanno in programma per giovedì nuove consultazioni per prendere nuovi provvedimenti.