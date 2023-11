Esplode veicolo al confine Usa-Canada: 2 morti e 2 feriti

Ipotesi attentato terroristico

Di: Redazione Sardegna Live, foto La Stampa

Esplosione di un veicolo sulla frontiera del Rainbow Bridge, al confine tra Usa e Canada, che ha provocato la morte delle 2 persone presenti all’interno dell’auto, mentre altre 2, un passante e un agente di frontiera, sono rimasti feriti. Secondo le prime informazioni, all’interno del mezzo erano presenti esplosivi.

L’accaduto poco prima delle 12:00, quando l’auto, che secondo una prima ricostruzione proveniva dal Canada, è esplosa dopo aver accelerato durante il controllo al check point.

Al vaglio delle autorità i filmati delle telecamere da diverse angolazioni. Al lavoro l’Fbi, la Polizia di frontiera e quella dello Stato di New York per indagare sull’esplosione mentre Fox News, come riporta TgCom 24, definisce l’accaduto un attentato terroristico.