Coronavirus. In California spiagge senza divieto affollate. Distanza obbligatoria

Bagnini e forze dell’ordine monitorano che tutti rispettino le distanze di sicurezza

Di: Redazione Sardegna Live

Spiagge affollate in tempi di Coronavirus. A Huntington beach e Newport beach, nell'Orange County, non è vietato l'accesso al litorale. Viste le giornate di sole e le alte temperature del weekend molti ne hanno approfittato per trascorrere qualche ora di relax, prendere il sole e fare surf.

Pochi dei bagnanti però indossano la mascherina. Orange County è l'unica contea nell'area in cui le spiagge sono rimaste aperte e i bagnini di Huntington Beach insieme alle forze dell’ordine osservano che tutto proceda bene e che soprattutto che venga rispettato il distanziamento sociale anti Covid-19.