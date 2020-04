Coronavirus. Annullata l’edizione 2020 dell’Oktoberfest

Il festival della birra si sarebbe dovuto svolgere dal 19 settembre al 4 ottobre

Di: Redazione Sardegna Live

Niente Oktoberfest. il grande festival della birra che si tiene ogni anno per due settimane a Monaco di Baviera, in Germania, è stato annullato a causa del coronavirus. Si sarebbe dovuto svolgere dal 19 settembre al 4 ottobre.

Il sindaco di Monaco e Markus Söder, presidente della Baviera, hanno parlato della difficoltà di organizzare «in queste condizioni» un festival di quelle dimensioni, che attira ogni anno circa sei milioni di persone provenienti da molti paesi del mondo.

La prima edizione dell’Oktoberfest si tenne nel 1810, in occasione del matrimonio del principe Ludovico di Baviera e della principessa Teresa di Sassonia-Hildburghausen: da allora l’evento si è tenuto ogni anno, ad eccezione di 24 volte in cui è stato annullato. L’ultima volta durante la Seconda guerra mondiale. Per epidemia invece nel 1854 e nel 1873 per il colera.