Coronavirus. Effetto quarantena: i pinguini girano tranquillamente nella città deserta

Anche in Sud Africa gli animali conquistano gli spazi cittadini.

Di: Redazione Sardegna Live

Le strade deserte, la quasi totale assenza dell’uomo a causa dell’emergenza da Covid-19 che li costringe a stare in quarantena, ha spinto tre pinguini ad addentrarsi, indisturbati, per le vie della città. Il siparietto è stato filmato a Cape Town, in Sud Africa.

Le immagini sono state diffuse dalla piattaforma Storyful e mostrano una colonia di pinguini che cammina indisturbata per le vie della città in lockdown per il Coronavirus.

VIDEO