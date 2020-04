I 94 anni della regina Elisabetta: un party virtuale con la famiglia reale

Non è ancora chiaro se parteciperanno anche Harry e Meghan

Di: Redazione Sardegna Live

La regina Elisabetta II di Inghilterra compie oggi 94 anni. Un compleanno anomalo per Sua Maestà, costretta dall'epidemia a rimanere isolata nel castello di Windsor, con il marito Filippo, 99 anni a giugno.

Ma come racconta il Daily Mail "i collaboratori stanno organizzando delle videochiamate per permettere a figli, nipoti e pronipoti della regina di augurarle un felice compleanno". Non è ancora chiaro se parteciperanno anche Harry e Meghan.

Assieme alla regina c'è il principe Filippo di Edimburgo, in quarantena dal 19 marzo nel castello di Windsor insieme alla consorte. Filippo ha pubblicato un raro messaggio in cui ringrazia coloro che sono impegnati al fronte della lotta al nuovo coronavirus, operatori sanitari e ricercatori scientifici in testa. "Nell'imminenza della Settimana mondiale dell'immunizzazione, ho voluto riconoscere il lavoro vitale e urgente di così tanti contro la pandemia; negli ambiti medici e scientifici, nelle università e negli istituti di ricerca. A nome di quelli di noi che rimangono al sicuro a casa, voglio anche ringraziare tutti coloro che hanno assicurato che la nostra vita continui; il personale e i volontari che lavorano nella produzione e distribuzione di generi alimentari, quelli che mantengono attivi i servizi postali e di spedizione, e quelli che assicurano la raccolta della spazzatura".