Coronavirus. Secondo i ricercatori muoiono più uomini perché il virus si nasconde nei testicoli

Lo studio è stato svolto dai ricercatori americani e indiani

Di: Redazione Sardegna Live

Sono diversi gli studi che i ricercatori stanno effettuando in questi mesi per scoprire maggiori informazioni sul Covid-19. Una delle domande più frequenti è perché il virus colpisce e uccide soprattutto gli uomini. Non esiste ancora una risposta certa ma secondo uno studio condotto negli Usa dal Montefiore Health System e dall’Albert Einstein College of Medicine, in collaborazione con l’Ospedale di Malattie Infettive Kasturba a Mumbai in India, ci sarebbe una correlazione tra coronavirus e i testicoli: il virus secondo gli esperti, quando è sotto attacco si rifugia nei testicoli. Gli organi maschili infatti produrrebbero la proteina Ace2, il recettore a cui il coronavirus si lega per invadere le cellule umane.

I quattro ricercatori che hanno condotto lo studio, hanno approfondito i motivi per cui il sesso maschile farebbe più fatica a liberarsi del virus e questo può spiegare la maggior gravità dei casi per loro.

Si era parlato di alcune teorie secondo le quali gli uomini sarebbero fumatori maggiori rispetto alle donne. Altre ipotesi riguardavano invece la capacità del sistema immunitario femminile di difendersi in modo più efficace. Ma i ricercatori americani e indiani avrebbero invece optato per un rifugio nei testicoli, dove il Covid-19 si legherebbe alla proteina Ace2.

Se questa teoria dovesse trovare una conferma scientifica, sulla base di ulteriori studi, si potrebbe anche pensare che il virus si trasmetta per via sessuale. “Dovrà essere preso in considerazione che il virus possa essere secreto nel liquido seminale”, ha detto un’esperta.