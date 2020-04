Coronavirus. La mamma 82enne è in quarantena, la richiesta alla figlia: “Ho bisogno di altro vino”

La ragazza ha immortalato la scena e pubblicato la foto sul suo profilo Facebook

Ha 82 anni ed è sola in casa, in isolamento, a causa del Covid-19. Annette Muller ha ricevuto la visita della figlia Kelly la quale ha chiesto se avesse necessità di qualcosa. L’anziana, dell’Ontario (Canada), ha risposto con un cartellone che ha mostrato dalla finestra.

“Mi serve altro vino” è stata la richiesta bizzarra dell’82enne mentre teneva per mano una bottiglia di vino vuota. La sua richiesta di vino non ha stupito la figlia, che l’ha subito accontentata. La ragazza ha immortalato la scena e pubblicato la foto sul suo profilo Facebook che in poche ore ha ottenuto migliaia di like e condivisioni. L’82enne è vedova da 21 anni, è mamma di sei figli, nonna di 13 nipoti e bisnonna di quattro bis nipoti.