È morto Burt Young, il Paulie della saga di "Rocky"

L’uomo, arrivato all’età di 83 anni, si è spento nella sua casa di Los Angeles.

Di: Redazione Sardegna Live

Addio all’indimenticabile attore Burt Young. L’uomo, arrivato all’età di 83 anni, si è spento nella sua casa di Los Angeles. La notizia è stata confermata al New York Times dalla figlia, Anne Morea Steingieser, senza rivelare la causa del decesso.

Young aveva guadagnato la popolarità grazie al ruolo di Paulie Pennino, nella saga di "Rocky", dove era stato scelto per interpretare il ruolo di uno dei protagonisti sin dal primo film. Fu scelto, infatti, per interpretare il fratello di Adriana e il futuro cognato di Rocky. Un ruolo che gli valse una candidatura all'Oscar come miglior attore non protagonista ma, soprattutto, lo mise nel cuore del pubblico pellicola dopo pellicola. Paulie fu un personaggio chiave nel prosieguo della saga, fino all'ultimo capitolo "Rocky Balboa", del 2006.

L’attore era un grande amico di Sylvester Stallone, il quale ha voluto ricordare il fedele collega con un post su Instagram: "Al mio caro amico Burt Young eri un uomo e un artista incredibile. Mancherai moltissimo a me e al mondo".

Nato il 30 aprile del 1940 a New York come Gerald Tommaso DeLouise, da una famiglia di italo-americani, Burt Young intraprese, già dalla giovane età, la carriera di attore frequentando l'Actor's Studio. Il nome d'arte lo scelse unendo quello del suo attore preferito, Burt Lancaster, con quello del cantante del cuore, Neil Young.

Oltre il suo lavoro nella saga di Rocky, Burt Young, ebbe anche numerosi ruoli in serie tv di grande popolarità come "M*A*S*H*" (nel 1973), due stagioni nel poliziesco "Baretta" accanto a Robert Blake, "Miami Vice", "Walker Texas Ranger", "Law & Order", "Colombo"e "Soprano".