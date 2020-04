Usa, il giorno più nero: oltre 2mila morti in un giorno

I malati accertati sono più di mezzo milione.

Di: Redazione Sardegna Live

Gli Usa registrano un nuovo primato per quanto riguarda il numero di vittime in un solo giorno dall'inizio dell'epidemia. In 24 ore 2.108 morti, mai nessun Paese aveva superato quota 2mila. I malati accertati sono più di mezzo milione.

I morti nello stato di New York sono 783 nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto alle 777 vittime del 9 aprile. Da cinque giorni lo stato di New York conta più di 700 morti al giorno: il 6 aprile 731, il 7 aprile 779, l'8 aprile 799, il 9 aprile 777 e il 10 aprile 783.

Il governatore Andrew Cuomo ha dichiarato che i decessi complessivi nello Stato a causa del coronavirus sono stati 8.627.