Coronavirus. Lo zoo è chiuso per la pandemia e i panda si accoppiano dopo 10 anni di tentativi

Grande festa allo zoo di Ocean park. Ma solo a giugno si potrà capire se Ying Ying è rimasta incinta

Di: Redazione Sardegna Live

Lo zoo è stato chiuso ai visitatori a causa del Coronavirus. In queste settimane il giardino zoologico di Hong Kong è rimasto quasi deserto. Niente via vai di persone, urla di bambini ma solo tranquillità. Sarà questa pace che ha spinto finalmente i due panda giganti ad accoppiarsi.

La novità è stata accolta con trepidazione dalla direzione dello zoo di Ocean park che spera in una gravidanza. La gioia degli operatori sta nel fatto che per circa 10 anni avevano fatto vari tentativi per farli riprodurre ma inutilmente. Ying Ying e Lee hanno 14 anni, ma malgrado abbiano raggiunto la maturità sessuale da anni, non si erano mai accoppiati. Sono arrivati allo zoo nel 2007 e finora nessun tentativo di favorire la loro unione aveva avuto successo.

Si era anche fatto ricorso all'inseminazione artificiale, ma Ying Ying non è mai riuscita a portare una gravidanza a termine. Ora invece la natura sta facendo il suo corso, in uno zoo ormai deserto, che ha chiuso i battenti a fine gennaio. La stagione dell'accoppiamento va da marzo a maggio, ma solo a giugno si saprà se c’è una gravidanza in corso.